Son Dakika Haberleri: Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası

30 dakika önce

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı.

Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası, System.String[]
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli sporcu, 8.17.51'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.
Yarışta Alman Elias Schreml 8.16.07 ile birinciliği, Sırp Milos Malesevic de 8.16.68 ile ikinciliği elde etti.
Atletizm, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu Kapıkule'deki tüm peronlar açıldı! Yine de 'gurbetçi akını'na yetişemiyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 18:58:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]