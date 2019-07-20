Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
30 dakika önce
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı.
Avrupa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:28 Kaynak: AA
20 Yaş Altı Atletizm
Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı. Türkiye
Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç
'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli sporcu, 8.17.51'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.
Yarışta Alman Elias Schreml 8.16.07 ile birinciliği, Sırp Milos Malesevic de 8.16.68 ile ikinciliği elde etti.
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