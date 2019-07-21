Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası

Avrupa
20 Yaş Altı Atletizm
Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 7 madalya kazandı. Türkiye
Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç
'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada 3. ve son gün müsabakaları yapıldı.
Organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ile tamamlayan millilerde Oğuzhan Kaya
, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı
'dan oluşan bayrak takımı 3: 08.34'lük dereceyle şampiyon olurken, Türkiye rekoru da kırdı.
Ay-yıldızlılar, 4×400'de Türkiye rekoruyla altın madalya kazanırken, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.
Madalya sıralamasında Büyük Britanya
, İtalya
, Hollanda
ve Ukrayna
'nın arkasında beşinci olan Türkiye, Almanya
, İspanya
, ev sahibi İsveç, Fransa
ve Polonya
gibi atletizm devlerini geride bıraktı.