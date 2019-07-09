Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası

Atletizmde Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası İsveç'te yapılacak.

Atletizmde Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası İsveç'te yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gavle kentinde 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den 50 atlet yarışacak.

Ay-yıldızlı ekibin 30 branşta madalya arayacağı müsabakalarda 49 ülkeden 1100'ün üzerinde sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek atletler ve branşları şöyle:

Erkekler:

100 metre: Kayhan Özer

200 metre: Ekrem Ayhan

400 metre: Ekrem Ayhan, Akın Özyürek

1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu

10 bin metre: Sezgin Ataç

3 bin metre engelli: Muhammet Çelebi, Oğuzhan Ülger, Yunus Emre Akkuş

110 metre engelli: Harun Akın, Furkan Aktaş, Mikdat Sevler

400 metre engelli: Sinan Ören

Yüksek atlama: Alperen Acet, Metin Doğu, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: İlkay Aydemir, Ersu Şaşma

Uzun atlama: Emre Dalkıran, Yiğit Yeşilçiçek

Üç adım atlama: Necati Er, Mert Çiçek

Disk atma: Berke İnaloğlu

Çekiç atma: Hakan Mert Sözüdiri

Cirit: Ümmet Değermenci, Emin Öncel, Toygar İsmet Pekbak

20 kilometre yürüyüş: Abdülselam İmuk, Salih Korkmaz

4x100 metre: Ekrem Ayhan, Cafer Güneş, Kayhan Özer, Akın Özyürek, Mustafa Onur Sadıkoğlu, Furkan Yıldırım

4x400 metre: Ekrem Ayhan, Bayraktar Berkay Çalık, Mahsum Korkmaz, Sinan Ören, Akın Özyürek, Okan Yılmaz

Kadınlar:

800 metre: Damla Çelik, Rahime Tekin

1500 metre: Damla Çelik, Burcu Subatan

5 bin metre: Yayla Kılıç

10 bin metre: Yayla Kılıç, Nuran Satılmış

3 bin metre engelli: Sümeyye Erol, Semra Karaslan, Gülnaz Uskun

Yüksek atlama: Merve Menekşe, Buse Savaşkan

Uzun atlama: Tuğba Danışmaz

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Aysel Yılmaz, Sinem Yıldırım

Çekiç atma: Deniz Yaylacı

Cirit atma: Eda Tuğsuz

20 kilometre yürüyüş: Ayşe Tekdal

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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