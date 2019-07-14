Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası
22 dakika önce
İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya elde etti.
İsveç Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:30 Kaynak: AA
'te düzenlenen Avrupa
23 Yaş Altı Atletizm
Şampiyonası'nda milli atlet Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya elde etti. Türkiye
Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gavle kentindeki organizasyonda milli sporcu Ayşe Tekdal 20 kilometre yürüyüşte 1.34.47'lik derecesiyle birinci oldu.
Ayşe Tekdal, böylece Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu FSM'deki çalışmaların ilk etabı tamamlandı! Ankara istikameti trafiğe açıldı Benfica son 10 yılda oyuncu satışından 953 milyon euro kazandı! Süper Ligde fikstür Çarşamba günü çekiliyor