Son Dakika Haberleri: Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

7 saat önce

Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'da başladı.

Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, System.String[]
Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'da başladı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde Fenerbahçe 56 puanla, kadınlarda ise ENKA Spor 76 puanla ilk günü ikinci sırada tamamladı.
Yarın yapılacak müsabakaların ardından dereceye girecek takımlar belli olacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:46 Kaynak: AA
İspanya, Atletizm, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu Galatasaraylı Futbolcular Sahneye Hangi Şarkıyla Çıktı? Galatasaray, 22. Şampiyonluk Kupasını Aldı Fatih Terim 5 Yıl Daha Galatasaray'da

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:47:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]