Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
7 saat önce
Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'da başladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:46 Kaynak: AA
Atletizmde Avrupa
Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya
'da başladı. Türkiye
Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde Fenerbahçe
56 puanla, kadınlarda ise ENKA Spor 76 puanla ilk günü ikinci sırada tamamladı.
Yarın yapılacak müsabakaların ardından dereceye girecek takımlar belli olacak.
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