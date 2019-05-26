Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
3 saat önce
Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakalarını kadınlarda ENKA Spor birinci, erkeklende ise Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:41 Kaynak: AA
Atletizmde Avrupa
Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakalarını kadınlarda ENKA Spor birinci, erkeklende ise Fenerbahçe
ikinci sırada tamamladı. Türkiye
Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk kulüpleri ENKA Spor ve Fenerbahçe, İspanya
'nın Castellon kentindeki şampiyonadan dereceyle ayrıldı.
İki gün sonunda 133 puan toplayan ENKA Spor, kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde mücadele eden Fenerbahçe ise 121 puanla ev sahibi ülkeden Playas de Castellon'un bir puan arkasında ikinci sırayı aldı.
Öte yandan milli atlet Ersu Şaşma, 5,40 metreyle 23 yaş altı açık hava sırıkla atlama Türkiye rekorunu kırdı. Ruhan İşim, 5,30 metrelik derecesiyle 28 yıldır rekoru elinde tutuyordu.
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