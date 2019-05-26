Son Dakika Haberleri: Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

3 saat önce

Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakalarını kadınlarda ENKA Spor birinci, erkeklende ise Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı.

Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, System.String[]
Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakalarını kadınlarda ENKA Spor birinci, erkeklende ise Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk kulüpleri ENKA Spor ve Fenerbahçe, İspanya'nın Castellon kentindeki şampiyonadan dereceyle ayrıldı.
İki gün sonunda 133 puan toplayan ENKA Spor, kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde mücadele eden Fenerbahçe ise 121 puanla ev sahibi ülkeden Playas de Castellon'un bir puan arkasında ikinci sırayı aldı.
Öte yandan milli atlet Ersu Şaşma, 5,40 metreyle 23 yaş altı açık hava sırıkla atlama Türkiye rekorunu kırdı. Ruhan İşim, 5,30 metrelik derecesiyle 28 yıldır rekoru elinde tutuyordu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:41 Kaynak: AA
Atletizm, Fenerbahçe, Avrupa, Spor
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