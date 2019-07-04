Atletizm'de çoklu branşçılar Portekiz'e gitti

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Kilosu 8 bin liraya satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor

İngilizler Ozan Tufan'ı inceledi: Önemli bir sanatçı

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi