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Atletizm'de çoklu branşçılar Portekiz'e gitti

17 dakika önce

Avrupa Çoklu Branşlar Takım Kupası 2'nci Lig müsabakalarına katılacak olan Türkiye Milli Takımı, Portekiz'in Ribeira Brava kentine gitti.

Atletizm'de çoklu branşçılar Portekiz'e gitti, System.String[]
Avrupa Çoklu Branşlar Takım Kupası 2'nci Lig müsabakalarına katılacak olan Türkiye Milli Takımı, Portekiz'in Ribeira Brava kentine gitti.
Komple Atlet çoklu branşlar serisi ile yeni bir ivme kazanan dekatlon ve heptatlonda milli atletler, yılın en önemli sınavı için Portekiz'e gittiler. Erkekler ve kadınlarda dörder kişilik tam takım halinde Ribeira Brava'ya giden Türkiye ekibinde hedef, en iyi dereceleri geliştirerek bir üst gruba çıkabilmek.
2'nci grup müsabakalarında ev sahibi Portekiz ile birlikte, Belçika, Danimarka, İrlanda, Romanya ve Türkiye bulunuyor. Yarışmalarda sıralama iki gün sonunda her takımın erkekler ve kadınlarda en iyi sonuç alan üçer atletinin (toplam altı atlet) puan toplamıyla oluşacak. Sıralamada ilk ikiye girecek takımlar, 2021'de bir üst kümede yarışma hakkı elde edecek.
Müsabakada yer alacak Türkiye Milli Takımı'nda bulunan çoklu branşçılar şöyle: Yunus Pehlevan, Ahmet Mustafa Yılmaz, Yusuf Pehlevan, Ramazan Can, Emine Selda Kırdemir, Ezgi Şayir, Buket Katya Orhonsayın, Asya Çulhaoğlu
Ribeira Brava'da Avrupa Çoklu Branşlar Kupası 1'inci Lig ve 2'nci Lig müsabakaları 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 5-6 Temmuz'da 1'inci Lig, 6-7 Temmuz'da ise Türkiye'nin bulunduğu 2'nci Lig yarışmaları yapılacak.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:34 Kaynak: DHA
Portekiz, Türkiye, Avrupa, Spor
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