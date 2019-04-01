Son Dakika Haberleri: Atletizm'de Kayserili Sporcular Kürsüyü Boş Bırakmadı

Atletizm'de Kayserili Sporcular Kürsüyü Boş Bırakmadı

41 saniye önce

29 Mart 2019 tarihinde Kırşehir'de yapılan Atletizm Geliştirme Projesi Grup yarışlarında Kayserili Sporcular kürsüyü boş bırakmadılar.

Atletizm'de Kayserili Sporcular Kürsüyü Boş Bırakmadı, System.String[]
29 Mart 2019 tarihinde Kırşehir'de yapılan Atletizm Geliştirme Projesi Grup yarışlarında Kayserili Sporcular kürsüyü boş bırakmadılar.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi yarışları küçükler ve yıldızlar kategorisinde yapılan yarışlarla tamamlandı.

Yarışlara katılan atletizm sporcuları başarılarıyla yine Kayseri farkını ortaya koydu. Küçükler kategorisinde yapılan yarışlarda 1500 mt. yıldızlar kategorisinde yapılan yarışlarda ise 2000 metrede mücadele eden sporculardan Yusuf Ziya Ekinci küçük erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu. Yıldız kızlarda Münevver Akkuş, yıldız erkeklerde Furkan Mutlu şampiyonluğu göğüslerken, Muhammet Köroğlu ise yıldız erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayserili sporcular aldığı bu sonuçlarla küçük kız-erkekler ve yıldız kızlarda takım halinde gümüş madalyanın sahibi olurken, yıldız erkeklerde sporcularımız takım halinde şampiyon oldu.

Elde edilen bu başarılı sonuçlarla sporcular 28 Nisan 2019 tarihinde Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, katılacakları Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:06 Kaynak: İHA

Spor
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