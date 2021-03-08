Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi - Son Dakika

Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi

08.03.2021 14:27
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi, System.String[]

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta atletizm ANALİG il seçmeleri yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta atletizm ANALİG il seçmeleri yapıldı.

Seçmeler 4 Eylül Spor Kompleksinde 6 kategoride ve 50 sporcunun katılımıyla pandemi kuralları kapsamında yapıldı. İl takım seçmelerine il karmasından 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu kız ve erkek sporcular katılım sağladı. İl seçmeleri müsabakalarında birinci olan sporcular 20 Mart'ta yapılacak olan grup yarışmalarına katılmaya hak kazandılar.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan, antrenörler ve veliler takdim etti. - SİVAS

Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi

Atletizm, Eylül, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi - Son Dakika Spor


Son Dakika

Dolandırıcıların "son dakika" oyunu ifşa oldu! Dikkat, tek tıkla bankanızdaki tüm paranızdan olabilirsiniz Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Soru canlı yayında soruldu, Sarıgül'ün cevabı netti Arabasında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye götürüldü 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın çamaşırları astı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı? Kokpite sızan kedi kalkış yapan uçağın pilotuna saldırdı
Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası         
14:24
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma         
13:54
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
Son dakika: Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar destek Son dakika: Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar destek         
13:20
Ön siparişler alınmaya başlandı! Yerli elektrikli traktörde seri üretime geçiliyor Ön siparişler alınmaya başlandı! Yerli elektrikli traktörde seri üretime geçiliyor         
13:11
Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Eran Zahavi, performansıyla PSV'yi şampiyonluk yarışında tutuyor Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Eran Zahavi, performansıyla PSV'yi şampiyonluk yarışında tutuyor         
13:08
Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı         
12:27
Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti         
11:37
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum         
11:22
Askeri darbeyle karışan Myanmar'la ilgili kan donduran iddia: Gözaltındaki 2 Müslüman vekil işkenceyle öldürüldü Askeri darbeyle karışan Myanmar'la ilgili kan donduran iddia: Gözaltındaki 2 Müslüman vekil işkenceyle öldürüldü         
10:55
Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı         
10:50
Pelin Öztekin, kalp krizi geçiren babası Rasim Öztekin için sevenlerinden dua istedi Pelin Öztekin, kalp krizi geçiren babası Rasim Öztekin için sevenlerinden dua istedi         
10:35
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Çocukluk hayalinin peşinden koştu, İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu Çocukluk hayalinin peşinden koştu, İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu         
10:04
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 14:36:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei