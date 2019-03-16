Atletizm: Dünya İşitme Engelliler Salon Şampiyonası
1 saat önce
Dünya İşitme Engelliler Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Yasin Süzen, altın madalya kazandı.
Dünya İşitme Engelliler Salon Atletizm
Şampiyonası'nda milli sporcu Yasin Süzen, altın madalya kazandı. Türkiye
İşitme Engelliler Spor Federasyonunun sosyal paylaşım sitesi Twitter
'den yapılan açıklamaya göre Yasin Süzen, Estonya
'da düzenlenen şampiyonada 400 metre finalinde yarıştı.
Milli sporcu, yarışmayı 48.71'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak dünya şampiyonu oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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