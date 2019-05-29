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Atletizm: Elmas Lig

23 dakika önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek Elmas Lig'in üçüncü etabında yarışacak milli atletler belli oldu.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek Elmas Lig'in üçüncü etabında yarışacak milli atletler belli oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stockholm Olimpiyat Stadı'ndaki organizasyonda Türkiye'den Ramil Guliyev, Yasemin Can, Aras Kaya, Ali Kaya ve Yavuz Can yarışacak.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in ilk ayağında erkekler 200 metrede mücadele eden Guliyev, 19.99'luk derecesiyle birinci olmuştu.
Aras Kaya ile Ali Kaya, organizasyonda erkekler 10 bin metrede yarışacak.
Geçen hafta İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1500 ve 3000 metrede birincilik elde ederek kulübü ENKA'nın şampiyonluğunda önemli bir katkıda bulunan Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede mücadele edecek.
Kariyerinde ilk kez Elmas Lig yarışı koşacak Yavuz Can ise 400 metre ulusal karmada boy gösterecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:51 Kaynak: AA
İsveç, Stockholm, Atletizm, Değerli Taş, Spor
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