Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: "Tokyo 2020 en çok finale ulaştığımız olimpiyat oldu"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletlerin en yüksek sayıda finale ulaştığı olimpiyatların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.

Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye adına atletizmde birçok önemli ilkin yaşandığını aktararak, "Olimpiyatlarda 25 milli atletle ülkemizi temsil ettik. Kürsüye çıkamadık ancak Tokyo 2020 en çok finale ulaştığımız olimpiyatlar oldu." dedi.

Millilerin madalyaya en fazla kadınlar cirit atmada yaklaştığına dikkati çeken Çintimar, "Eda Tuğsuz yarışları 4'üncü sırada tamamladı. Milliler, puan tablosunda toplam 12 puanla 196 ülke içinde 34'üncü oldu. Seçme final olarak yapılan branşlarda Türkiye ilk kez 6 branşta finalist çıkardı ve bu anlamda tarihinin en başarılı olimpiyatını geçirdi. Milli takımımız olimpiyat tarihinde erkekler sırıkla atlama ve kadınlar ciritte ilk kez finalde temsil edildi. Cirit atmada Eda Tuğsuz olimpiyat tarihinde en iyi sonucu olan Türk kadın atlet olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

"Ersu Şaşma sırıkla atlamada finale kalarak bir ilke imza attı ve olimpiyat 10'uncusu oldu"

Türk atletlerin Tokyo 2020'de genel olarak başarılı bir performans gösterdiklerini anlatan Çintimar, şunları kaydetti:

"Üç adımda Necati Er ve 400 metre engellide Yasmani Copello olimpiyat 6'ncı oldular. Necati, Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra üç adımda final yaparken, Yasmani Copello ikinci olimpiyat finalinde yarıştı ve finalde 400 metre engelli Türkiye rekorunu egale etti. Türkiye rekortmeni milli çekiççi Eşref Apak, 17 yıl arayla ikinci kez olimpiyat finali gördü ve Türk atletizm tarihine geçti. Sırıkla atlamada Ersu Şaşma, finale kalarak bir ilke imza attı ve olimpiyat 10'uncusu oldu. Yasemin Can 5 bin metrede 7'nci olurken, olimpiyatlarda üç kez ilk 8'de finiş görerek Türkiye'ye puan getiren ilk Türk atleti oldu. Yürüyüşte Meryem Bekmez, 20 kilometrede 22'nci sırayı alırken, bu branşta bugüne dek milli takımın en iyi sonucuna imza attı."