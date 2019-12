Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: 2019 yılında atletizm tavan yaptı

"Çocuk Atletizmi yılın önemli projesiydi"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl Türk atletizminin tavan yaptığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinin, Avrupa ve dünya şampiyonalarında aldığımız madalya sayısının, sadece yüzde 30'una yakınını 2019 yılında kazanmış durumdayız" dedi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, 2019 yılında atletizmde kazanılan başarıları ve 2020 hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Başkan Çintimar, "2019 yılı Avrupa krostaki şampiyonluklar, dünyada dağ koşusundaki dereceler, Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki tarihteki ilk madalyanın alınması, Avrupa 23 yaş altı şampiyonalarda gelen 10 madalya, 2 Avrupa rekoru, bunun arkasından U20 Avrupa Şampiyonası'ndaki 12 derece, onunla birlikte yürüyüşte hem gençler hem büyüklerde Avrupa şampiyonlukları, 4x400 bayrak takımının Avrupa şampiyonu olması ve Avrupa'da yılın en iyi derecesini koşmuş olması, yine Avrupa Atmalar Şampiyonası'ndaki çocuklarımızın genç yaşlarına rağmen hemen hemen her branşta kürsüde yer bulmaları bizim başarılarımızdan" diye konuştu.

"ÇOCUK ATLETİZMİ YILIN ÖNEMLİ PROJESİYDİ"

Çocuk Atletizmi projesine de dikkat çeken Çintimar, "2019 yılında bizim için önemli olan faaliyetlerden birisi de Çocuk Atletizmi programıydı. İlkini Diyarbakır 'da yaptık. 2 bin çocukla yapmış olduğumuz bir faaliyetti. Malatya ve Eskişehir 'de bunun devamı da yapılacak. Geniş katılımlı hakem, antrenör seminerleri yaptık. Katılımın fazla olması atletizmin geleceği açısından çok çok önemliydi. Van Bitlis gibi bölgelerden çocukların milli takıma girmiş olması ve başarıyla ülkemizi temsil etmeleri önemli. Balkan kros ve diğer milli takımlarının ayrı ayrı olması, artık çocukları ayrı ayrı milli takımlarda her koşulda yarıştırmadan devam ettiriyor olmamız çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPI İÇİN 81 İLDE TARAMA YAPTIK"

Başkan Fatih Çintimar, çocuk taramalarının altyapı için önemli olduğunu belirterek, "81 ilde yaptığımız altyapılar için atletizm taramaları ve yarışmalara çoğunlukla katılım sağlandı. 2019 yılı içerisinde hemen hemen her ay faaliyet olmakla birlikte 47 faaliyetle yılı noktalıyoruz. Biz 2019 yılında atletizmde en üst seviyede olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun sebebi de altyapıdan gelen çocuklarımızla yukarıya doğru hızlı ve emin adımlarla temiz bir atletizmde dopingden ayrılmış, pırıl pırıl çocuklarla, yeni nesil antrenörlerimizle ve kulüplerimizle birlikte bakanlığın bize vermiş olduğu destekle ilerliyoruz" dedi.

"2023 AVRUPA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI İÇİN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTIK"

Uluslararası organizasyonları Türkiye'ye taşımak istediklerini vurgulayan Fatih Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılında İzmir 'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Turkcell ile yaptığımız atletizm yüksek performans pisti tamamlandı ve faaliyete geçti. Hem bizim için hem Türk atletizmi için çok önemli bir katılımdı. Bölgesel koşular yaptık ve çocukları merkeze yakınlaştırdık. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkemizde yapılabilmesi için başvuru yaptık. Adaylık öncesi sınavlarını geçtik, finaldeki yerimizi koruyoruz. Yine 2023 yılı Avrupa Kros Şampiyonası'nın da Türkiye'de yapılabilmesi için Nevşehir Belediye Başkanımızla birlikte bir talep oluşturarak başvurusunu yaptık. Bunun sonucu önümüzdeki ay belli olacak."

"KAÇIRDIĞIMIZ FİNALLERİ 2020 TOKYO'DA YAKALAYACAĞIZ"

Çintimar, 2020 hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, "2019'da maratonda Avrupa şampiyonu olmamız, Yasemin Can 'ın 4 kez üst üste Avrupa krosta şampiyon olması tarihte ilkti. 2020 olimpiyatları için şu an 11 kotamız var ama hedef 35'in üzerine çıkabilmek. Bunun için de bütün gücümüzle bütün çabamızla çalışıyoruz. Yaklaşık 9 ülkede kamplarımız devam ediyor. Kaçırdığımız her finali Tokyo'da yakalamak, elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

