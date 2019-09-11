Son Dakika Haberleri: Atletizm federasyonu başkanı fatih çintimar'ın baba acısı
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Atletizm federasyonu başkanı fatih çintimar'ın baba acısı

40 dakika önce

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın vefat eden babaları Fikret Çintimar, Erzurum'da toprağa verildi.

Atletizm federasyonu başkanı fatih çintimar'ın baba acısı, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın vefat eden babaları Fikret Çintimar, Erzurum'da toprağa verildi.

Merkez Palandöken ilçesinde yaşamını yitiren 7 çocuk babası, 86 yaşındaki Fikret Çintimar için bugün öğle Yunus Emre Mahallesi'ndeki Cemaliye Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Vali Okay Memiş, protokol ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Aşkale ilçesine bağlı Gökçebük köyüne götürülen Fikret Çintimar, burada son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vali Okay Memiş'in Fatih Çintimar ile görüşmesi

Cenaze namazından görüntüler

Fikret Çintimar'ın tabutunun taşınması

Fatih Çintimar, Kocaeli, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:46 Kaynak: DHA
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