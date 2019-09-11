Atletizm federasyonu başkanı fatih çintimar'ın baba acısı
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın vefat eden babaları Fikret Çintimar, Erzurum'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın vefat eden babaları Fikret Çintimar, Erzurum'da toprağa verildi.
Merkez Palandöken ilçesinde yaşamını yitiren 7 çocuk babası, 86 yaşındaki Fikret Çintimar için bugün öğle Yunus Emre Mahallesi'ndeki Cemaliye Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Vali Okay Memiş, protokol ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Aşkale ilçesine bağlı Gökçebük köyüne götürülen Fikret Çintimar, burada son yolculuğuna uğurlandı.
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