Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe aldı - Son Dakika
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Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe aldı

6 saat önce

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinde 14 yaş ve 1.75 metre boy üzerinde olan çocukları yakın takibe aldıklarını söyledi.

Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe aldı, System.String[]

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinde 14 yaş ve 1.75 metre boy üzerinde olan çocukları yakın takibe aldıklarını söyledi. Bu bölgelerde 15 kişilik teknik ekiple taramaların yapıldığını belirten Çintimar, "Uzun boylu çocuklar özellikle atlama ve atma branşlarında başarılı oluyorlar. Bu çocukların öğrenci olup olmaması önemli değil. Şartlara uyup, göremediklerimiz varsa müracaat etsinler" dedi.

Türkiye'nin 81ilinde atletizm faaliyeti yaptıklarını ancak bunu bütün branşlara yaymak istediklerini belirten TAF Başkanı Fatih Çintimar, her kentte her branşa en az bir antrenör bulunacağını söyledi. Atletizmin bugün yüzde 50'den fazlasının mesafe, kros ve maratonla ilgili olduğunu anlatan Çintimar, "Gençlik ve Spor Bakanımızın da destekleri ile artık her branşta var olmak istiyoruz. Bunun için dünyada kanıtlanmış olan uzun boylu sporcu arayışına girdik. Bu nedenle en az 1.75 ve 14 yaş üzeri gençleri arıyoruz. Her ilde her branşta antrenörler olabilmesi için çaba harcıyoruz. İllerde bu işi özellikle isteyen antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerini eğiterek bu işe kazandırmak istiyoruz. Bugün 18 milyon gencimiz var ama öyle tahmin ediyorum ki 300 bin ve 500 bin genç içinde milli takımları oluşturuyoruz. Oysa biz bu milli takımı 18 milyon gençten oluşturmak istiyoruz. Bu milli takım, bugünkü milli takımdan çok daha güçlü olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"UZUN BOYLULAR ATLAMA VE ATMA BRANŞLARINDA BAŞARILI OLUYOR"

İl il gezerek tarama yaptıklarını belirten Çintimar, "İlk olarak Ağrı ve Van'dan başladık. Zonguldak, Hakkari olarak devam ettireceğiz. Bu illerde 15 kişilik teknik ekiple taramalarımızı yapıyoruz. Bütün çocuklar üzerinde değil, fiziksel anlamda 14 yaşının ve 1.75 boyun üzerinde olan çocuklarda tarama yapıyoruz. Fiziksel anlamda uzun boylu çocuklar atlama ve atma branşlarında başarılı oluyor. Çocukları seçmeyi yaptığımız illerde 15 gün içerisinde raporunu çıkarıp o çocukların branşlarını hem hoca hem eğitmen göndererek kendi illerinde kampa alıp çalışmalarına başlayacağız. Bu çocukların öğrenci olup olmaması önemli değil. Ekibimiz illerde uzun boylu çocukları markaja almış durumda. Göremediklerimiz ise bizlere mutlaka müracaat etsin. Doğu'da voleybol ve basketbol oynayan uzun boylu çocuklar arada kayboluyor. Çok uzun boylular ise futbol oynayamaz ama atletizmde zirveye çıkarlar" diye konuştu.

OLİMPİYATTA HEDEF 40 SPORCU

TAF Başkanı Fatih Çintimar, 2019 yılında atletizmde birçok başarıya imza attıklarını ve bu başarıyı 2020'de artıracaklarına inandıklarını söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu an 11 kotanın garanti olduğunu ancak 40'ı yakalama hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Çintimar, "Bunun için de bütün gücümüz ve çabamızla çalışıyoruz. Birçok yerde kamplarımız devam ediyor. Olimpiyata katılmak için son olarak Erzurum'da bayrak yarışı olacak. 30 ülkenin katılacağı son kota yarışında tüm gücümüzü ortaya koyacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Çintimar'ın teknik heyet ile toplantı yapması

Fatih Çintimar ile röportaj

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,


Fatih Çintimar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: DHA
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