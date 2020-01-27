Atletizm Gelişim Kampı'na Genel Müdür desteği

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Atletizm Federasyonu'nun altyapıdaki yetenekleri bir araya topladığı İstanbul'daki Gelişim ve Eğitim Kampı'nı ziyaret etti.

İstanbul'da devam eden ve TAF'ın bölgesel kros ligleri ile U14-U16 Salon Atletizm Festivali'ndeki başarılı atletlerden oluşturduğu Altyapı Gelişim ve Eğitim Kampı'nın önemli konukları vardı. 26 Ocak Pazar akşamı kampın yapıldığı oteli ziyaret eden Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TAF Başkanı Fatih Çintimar tarafından karşılandı. Başkan Çintimar'ın kampla ilgili detaylı bilgi verdiği Genel Müdür Baykan ve yardımcısı Kocakaya, daha sonra kamptaki gençlerle bir araya gelip, yol haritaları üzerine sohbet ettiler.İstanbul'da bir hafta boyunca sürecek kampta temel teknik eğitimlerden, psikolojik danışmanlığa, sağlık bilgisinden iletişime kadar bir çok konuda çalışma yapılıyor.

- Ankara