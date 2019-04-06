Atletizm Geliştirme Projesi Bölge Müsabakalarında Liceli Sporculardan Büyük Başarı
1 saat önce
Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan 'Atletizmi Geliştirme Projesi' Güneydoğu Anadolu Bölge seçmeleri yapıldı.
Türkiye Atletizm
Federasyonunun faaliyet programında yer alan 'Atletizmi Geliştirme Projesi' Güneydoğu Anadolu
Bölge seçmeleri yapıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan 'Atletizmi Geliştirme Projesi' kapsamında Elazığ
'da düzenlen yarışmada Lice
'den Üç Damlar Ortaokulu öğrencisi Zeynel Abidin
Katran ve Demirçelik Ortaokulu öğrencisi Eylem Tektaş dereceye girerek Sakarya
'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Eylem Tektaş ve Zeynel Abidin Katran önce ilçe yarışlarında sonra il yarışmasında 1. olarak Elazığ'daki bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Öğrencileri yarışmalara hazırlayan iki okulunda öğretmeni olan Kezban Angın, sene başından beri öğrencilere atletizme yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi. İki öğrencisinin de elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Angın, "İnşallah Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında da başarı elde ederek ilçemize bu gururu yaşatacağız. Bu süreçte yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Abdulkadir Çelik
'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Reşit
Memiş'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Seçim Açıklaması: Akıl ve Mantık Ölçüleri ile İzah Edilebilir Bir Durum Değildir
Bakanlık, İneğinin Arkasından Gözyaşı Döken Nine İçin Harekete Geçti
Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı
Nöbetçi Noter" Uygulaması Başladı - Edirne/kırklareli/