Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri yapıldı

6 saat önce

Isparta'da Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmesi yarışmaları yapıldı.

Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri yapıldı, System.String[]

Isparta'da Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmesi yarışmaları yapıldı. Yarışlara 2006-2007-2008-2009 doğumlu 60'ya yakın sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda ilk 3'e giren sporcular 14 Mart 2020 tarihinde Muğla'da gerçekleştirilecek olan Bölge yarışmaları grup yarışmalarına katılma hakkı kazandı. İl seçmelerinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, dereceye giren sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - ISPARTA

Atletizm, Isparta, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:51 Kaynak: İHA
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