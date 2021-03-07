Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı - Son Dakika

Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı

07.03.2021 11:59
Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi, ilçe seçmeleri tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi, ilçe seçmeleri tamamlandı.

Türk Atletizminin tabana yayılması amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Atletizm Geliştirme Projesi yarışmaları Kuşadası ve Köşk ilçelerinde yapıldı. Kuşadası'nda ilçe seçmelerine U14 ve 16 kategorilerinde 32 genç sporcu katıldı. Köşk ilçesinde yapılan seçmelere de U14 ve U16 olmak üzere toplam 17 genç sporcu katıldı. Birinci olabilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadeleye giren sporculara en büyük destek ailelerinden geldi.

Diğer ilçelerden ve merkezdeki gençlerin katılımı ile Kardeşköy Atletizm Sahası'nda 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 13: 00'de il karması yarışları yapılacak. Yarışmalar sonucunda dereceye giren U14 5 kız 5 erkek, U16 5 kız 5 erkek olmak üzere toplam 20 sporcu, 20 Mart Cumartesi günü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilecek olan İller arası Atletizm Kros Bölge Şampiyonası'nda Aydın ilini temsil edecekler.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ilçe seçmelerine katılan ve dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Sporun tabana yayılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız her daim çalışıyor. ve bizde buna vesile olmaktan mutluluk, gurur duyuyoruz. Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında ilçe seçmelerimizi tamamlandık. 15 Mart Pazartesi günü yapılacak olan il karması yarışmalarına katılacak tüm gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah 20 Mart'ta Balıkesir'de ilimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Sporcularımızın alacağı başarı bizler için çok önemli. İlerde milli sporcu yetişebilmesi için bu tür organizasyonların artması için çalışmalara devam edeceğiz. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı
Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı
Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı
Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, Aydın, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor         
22:13
Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi         
21:43
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı         
21:04
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı         
17:55
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:18:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei