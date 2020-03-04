Atletizm Geliştirme Projesi yarışları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Atletizm Geliştirme Projesi yarışları sona erdi - Son Dakika Spor

Atletizm Geliştirme Projesi yarışları sona erdi

6 saat önce

Türkiye Atletizm federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi Kayseri İl Seçmeleri sona erdi.

Atletizm Geliştirme Projesi yarışları sona erdi, System.String[]

Türkiye Atletizm federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi Kayseri İl Seçmeleri sona erdi.


Yaklaşık 100 sporcunun Esentepe Koşu Parkurunda yarıştığı müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde yapılan yarışmalarda sporcular dereceye girerek Kırşehir'de yapılacak olan grup müsabakalarına katılabilmek için mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Kırşehir'de yapılacak olan grup müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Atletizm, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
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