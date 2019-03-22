Son Dakika Haberleri: Atletizm Grup Müsabakalarından 7 Madalya

Atletizm Grup Müsabakalarından 7 Madalya

26 dakika önce

Antalya'da yapılan Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları sona erdi.

Atletizm Grup Müsabakalarından 7 Madalya, System.String[]
Antalya'da yapılan Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları sona erdi. Kayseri'den katılan sporcular müsabakada başarılarıyla göz doldurdu.

Türkiye Finallerine katılabilmek için yapılan grup müsabakalarında Kayserili sporcular 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakalarında Kayseri adınayarışan sporculardan madalya alan 6 sporcu Spor Lisesinden olurken, Av.Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmamhatip Lisesinden 1 sporcu madalyanın sahibi oldu. Derece alan sporcular 09- 10 Nisan 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Antalya'daki müsabakalarda derece alan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Müsabaka sonuçları ise şöyle;

Abdulbaki Bulut Uzun Atlama 1.(Spor Lisesi)

Hakkı Yılmaz Yüksek Atlama 1.(Spor Lisesi)

Atilla Taşdemir Yüksek Atlama 2.(Spor Lisesi)

Furkan Büyükcingi Gülle Atma 2.(Spor Lisesi)

Miray İlter Gülle Atma 3.(Spor Lisesi)

Fatih Erdoğan Uzun Atlama 3.(Spor Lisesi)

Beyza Karaarslan Dik Atma 3.(Av.Ahmet Ulucan Kız AİHL) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Kayseri, Antalya, Atletizm, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maldivler'de Tatil Yapan Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la Görüntülü Konuşarak Hasret Giderdi Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'a İmza Atıyor Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:27:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletizm Grup Müsabakalarından 7 Madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]