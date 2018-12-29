Son Dakika Haberleri: Atletizm Hakemi Can Korkmazoğlu'na Tokyo 2020'de Görev

Atletizm Hakemi Can Korkmazoğlu'na Tokyo 2020'de Görev

35 dakika önce

Türk atletizm hakemlerinden Can Korkmazoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak.

Atletizm Hakemi Can Korkmazoğlu'na Tokyo 2020'de Görev, System.String[]
Türk atletizm hakemlerinden Can Korkmazoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Can Korkmazoğlu, Olimpiyat Oyunları'nda görev verilen ilk Türk ITO (International Technical Officials) olarak tarihe geçti.

TAF'ın açıklamasında, "Atletizm hakemi Can Korkmazoğlu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) 3-4 Aralık'ta toplanan konseyi sonrasında, kesinleşen Tokyo 2020 ITO listesine girdi. Korkmazoğlu, böylece olimpiyatlarda atletizm branşında bu seviyede görev verilen ilk Türk hakem oldu. Sekiz farklı ülkeden gelen ITO'lar, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki yarışma sektörlerinde baş hakem olarak görev yapacaklar." denildi.

Korkmazoğlu, daha önce Paris (2003), Osaka (2007) ve Londra'daki (2017) IAAF Dünya Şampiyonalarında görev yapmış, Doha 2019 için de dördüncü kez bu göreve seçilmişti. Can Korkmazoğlu ayrıca, Dünya Gençler Şampiyonası ve Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda 3'er kez, Universiade organizasyonunda ise 4 kez hakem olarak görev almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:38 Kaynak: AA

Atletizm, Tokyo, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti Parasını Alamayan Futbolcular Kulübü Terk Etti, Taraftar Valiliğe Siyah Çelenk Bıraktı

Galatasaray, Garry Rodrigues'i 8 Milyon Euroya Suudi Arabistan'a Sattı Mircea Lucescu, Galatasaray'ın Teklifini Neden Reddettiğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:13:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletizm Hakemi Can Korkmazoğlu'na Tokyo 2020'de Görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]