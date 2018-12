Atletizm Hakemi Can Korkmazoğlu'na Tokyo 2020'de Görev

Türk atletizm hakemlerinden Can Korkmazoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak. Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Can Korkmazoğlu, Olimpiyat Oyunları'nda görev verilen ilk Türk ITO (International Technical Officials) olarak tarihe geçti.TAF'ın açıklamasında, "Atletizm hakemi Can Korkmazoğlu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) 3-4 Aralık 'ta toplanan konseyi sonrasında, kesinleşen Tokyo 2020 ITO listesine girdi. Korkmazoğlu, böylece olimpiyatlarda atletizm branşında bu seviyede görev verilen ilk Türk hakem oldu. Sekiz farklı ülkeden gelen ITO'lar, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki yarışma sektörlerinde baş hakem olarak görev yapacaklar." denildi.Korkmazoğlu, daha önce Paris (2003), Osaka (2007) ve Londra 'daki (2017) IAAF Dünya Şampiyonalarında görev yapmış, Doha 2019 için de dördüncü kez bu göreve seçilmişti. Can Korkmazoğlu ayrıca, Dünya Gençler Şampiyonası ve Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda 3'er kez, Universiade organizasyonunda ise 4 kez hakem olarak görev almıştı.