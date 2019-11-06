Son Dakika Haberleri: Atletizm ile sağlıklı nesiller
Son Dakika Spor Atletizm ile sağlıklı nesiller

Atletizm ile sağlıklı nesiller

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen atletizm eğitimleri çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

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Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen atletizm eğitimleri çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. İki farklı noktada haftanın 4 günü düzenlenen çalışmalar 70 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapan sağlıklı nesiller yetişmesi adına gerçekleştirdiği faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm çalışmaları da Eskişehirli çocuklar ve gençlerden talep görüyor. Esentepe Halı Sahası ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ediz Bahtiyaroğlu Halı Sahası'nda, çocuklar ve gençler için düzenlenen atletizm çalışmaları başladı. Halı sahaların çevresinde bulunan okullardan gelen yaklaşık 70 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen çalışmalar, haftanın 4 günü düzenleniyor. Eğitimlere katılan öğrenciler çocuk oyunları, koordine beceri oyunları, sprint koşuları, dayanıklılık koşuları ve kros antrenmanları gibi çalışmaları uzman eğitmenler gözetiminde yapıyor.


Atletizm çalışmalarına katılmaktan dolayı memnuniyetini ifade eden öğrenciler sağlanan spor imkanlarından ötürü Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Atletizm, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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