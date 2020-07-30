Atletizm kafilesi koronavirüs tedbirleriyle Belarus'ta

Atletizm mili takım kafilesi Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenecek olan Belarus Açık Ulusal Şampiyonası'nda katılmak için Belarus'a gitti.

Pandemi sonrası ilk yarışmasına katılmak için Belarus' giden ve Belarus Açık Ulusal Turnuvası'na katılacak milli sporcular yarışmadan 24 saat önce koronavirüs testi oldular ve sonuçlarını teknik delegeye ilettiler. Kurallar gereği test sonucu olmayan sporcular ise yarışmalara alınmayacak. Yarışma sonrasında Türkiye'ye dönecek olan milli atletler İstanbul Havalimanı'nda da koronavirüs testine alınacak. Testlerin pozitif çıkması halinde ise miller 14 gün gözetim altında kalacak.Belarus Açık Ulusal Turnuvası'nda Türkiye'yi Batuhan Altıntaş 400 m, Sinan Ören 400 m, Mikdat Sevler 110 m engelli ve İzzet Safer 100 m ve 200 m temsil edecekler.

- Ankara