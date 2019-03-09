Atletizm Kız- Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te, Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Atletizm Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik'te, Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Atletizm Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları sezonu faaliyet programında yer alan Atletizm Kız- Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Bilecik Edebali Stadı'nda düzenlenen yarışmalarda renkli görüntüleri sahne olurken kız ve erkelerde kategorilerine göre dereye giden sporcular ödüllendirildi.



Yarışmalar sonrası dereceye giren sporculara Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından madalya, kupa ve başarı belgeleri takdim edildi. Yıldız, dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bu Lisenin Mezunları İşsiz Kalmıyor

Bacanağı Cezaevine Girince Baldızının Evinde Kalıp Küçük Kızını İstismar Etmiş

Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar

Kız Öğrenci Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı