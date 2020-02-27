Atletizm Kros yarışmasında Kulp'lu öğrenciden büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atletizm Kros yarışmasında Kulp'lu öğrenciden büyük başarı - Son Dakika

Atletizm Kros yarışmasında Kulp'lu öğrenciden büyük başarı

6 saat önce

Diyarbakır'da okullar arası atletizm kros yarışmasına katılan Kulplu öğrenci dereceye girmeyi başardı.

Atletizm Kros yarışmasında Kulp'lu öğrenciden büyük başarı, System.String[]

Diyarbakır'da okullar arası atletizm kros yarışmasına katılan Kulplu öğrenci dereceye girmeyi başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Diyarbakır Atletizm İl Temsilciliği'nce 26 Şubat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde "Yıldız Erkekler" iki bin metre kros yarışı organize edildi.

Kulp ilçesini temsil eden Yatılı Bölge ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Abdullah Aslan, yarışmayı birincilikle bitirerek büyük başarı kazandı.

Başarısından dolayı kendisini ve üzerinde emeği olan öğretmeni tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Öğrencimizin başarısı bizleri ayrıca gururlandırdı. İlçemizi ve ilimizi gururla temsil edeceklerine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi

Diyarbakır il genelinde öğrencilerin katılımıyla yapılan kros yarışmasında birinci olan Abdullah Aslan Bölgesel yarışlarda Diyarbakır'ı temsil edecek.

Diyarbakır, Atletizm, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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