Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum - Son Dakika

Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum

27.11.2020 12:09
Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum, System.String[]

TÜRKİYE ve Ukrayna atletizm milli takımları, gelecek yıl mart ayında düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Kütahya'da yaptıkları 40 günlük kampı tamamladı.

TÜRKİYE ve Ukrayna atletizm milli takımları, gelecek yıl mart ayında düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Kütahya'da yaptıkları 40 günlük kampı tamamladı. İki takım hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya geçerken, ay-yıldızlıların antrenörü Ümmü Kiraz, "Çok iyi hazırlanıyoruz, artık son 2 aya girdik. İnşallah sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum, umutluyum" dedi.

Gelecek mart ayında yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Kütahya'da kampa giren Türk ve Ukrayna atletizm milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Kütahya Valisi Ali Çelik, iki takımın kamplarını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenmanın ardından sporcular Antalya kampına uğurlandı.

'KÜTAHYA 32 İLDEN BİRİ'Sporun çok fazla branşı içinde barındırdığını belirten Kütahya Valisi Ali Çelik, "Futbol eksenli bir düşünce sistematiği var. Bunun değişmesi, toplumda spor kültürünün hem en küçük çocuklarımızdan en yaşlı bireylerimize kadar yaygınlaştırılması için atletizm bir araç. Bugün burada bir atletizm pistimiz var, 32 ilde Türkiye'de mevcut. Bu alan çok değerli. Burada sporun, atletizmin diğer branşlarında sporcu yetiştirilmesi için bir sosyal tesis ve işlev görüyor. O anlamda şanslıyız. Kütahya'da da atletizm branşının gelişmesi için bir alan açmış durumda. Buraya Türkiye'deki milli sporcularımız, yurt dışından da Ukraynalı milli sporcular gelerek Kütahya'da, bu atletizm pistinde antrenmanlarını yapmayı tercih etmişler. Bu bizim açımızdan önemli bir husus. Hem atletizmin gelişmesi hem de Kütahyamızın bu anlamdaki fonksiyonunun, görevinin yerine getirmiş olmasıyla bize gurur verdi" şeklinde konuştu.'ÇOK SICAK DAVRANDILAR'Kütahya'da bulunmaktan çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Atletizm Milli Takımı Başantrenörü Konstantyn Rurak da çok verimli bir kamp geçirdiklerini ifade ederek, "Burada tartan pist ve yanı başındaki kondisyon salonunda imkanlar çok güzeldi. Bütün Kütahyalılar ve burada bulunan bütün arkadaşlar çok sıcak davrandılar bize. Hepsini de saygıyla selamlıyorum. Bizim burada geçen hazırlığımız sprint olarak 100 ve 400 metredeki kızlarımız ve sporcularımız. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yarından itibaren de Antalya'ya giderek hazırlıklarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.'İYİ DERECELER BEKLİYORUZ'Türkiye Atletizm Milli Takımı Antrenörü Ümmü Kiraz ise şampiyonadan çok umutlu olduğunu belirterek, "Koronavirüs nedeniyle yarışlarımız ertelendi. Şubat ayında deneme yarışlarımız var. Ama ben şu süreçte antrenörlük yapmaktayım. Çok üst düzey sporcularım var. Erkek sporcularım var, Türkiye'de branşında en iyi olanlar. Şu anda Avrupa Salon Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Bayan sporcum var, olimpik, maraton kadroda. Onu da olimpiyatlara hazırlıyoruz. İnşallah olimpiyat barajı Şubat'ın 21'inde Türkiye'de deneme yarışımız var. 2020 yılı sıkıntılı geçti, inşallah 2021 sezonunun iyi geçmesi umuduyla Kütahya'da hazırlanmaktayız. 40 gündür ortalama Kütahya kampımız vardı. Son süreçler artık. Havalar soğuyunca sıcak yerlere kaçıyoruz. Kütahya çok verimli geçti bizim için. Zaten her sene ekim, kasım dönemlerinde burayı tercih ediyorum. Antrenman, imkanlar, parkurlar konusunda gerçekten çok iyi bir yer. Antrenörlerimiz olsun, İl Müdürlüğümüz olsun hepsi her desteği sağlıyorlar. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Milli atletler hakkında bilgi veren Kiraz, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi krosta, salonda, pistlerde en iyi sporcularından biri Levent Ateş. Dünya üniversiteler dördüncülüğü olan bir sporcu, 1500'de Türkiye'de en iyi üçüncü dereceye sahip bir kişi. Abdurrahman Gediklioğlu çok genç bir sporcu. 3 bin metre ve 1500'de bu sene en iyi derecelerini koştu. Tubay Erdal maratonda. O da bu sene en iyi dereceyi koştu. İki de 23 yaş altı sporcum var. Onlar biraz sürpriz. Yeni başladık daha. Kütahya'da 40 günlük bir kamp sürecinde geçirdik. Çok iyi hazırlanıyoruz ve hazırlandık. Artık son 2 aya girdik. İnşallah çok iyi dereceler bekliyorum sporcularımdan, umutluyum" şeklinde konuştu.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum
Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum
Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum
Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum
Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum
Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum

Atletizm, Kütahya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz: Sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum - Son Dakika Spor


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