Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Cluj'da

Atletizm Milli Takımı, Avrupa Takımlar Şampiyonası 1'inci Lig yarışmaları için Romanya'nın Cluj-Napoca kentine gitti.

Cluj-Napoca'da yarın başlayacak ve iki gün sürecek olan şampiyonada hem olimpiyat kotasındaki atletler ve bayrak takımları performans sergileyecek, hem de takımlar Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Yarışmalarda İrlanda'nın çekilmesiyle 12 takım yarışacak ve ilk iki sırayı alacak ekipler 2023'te Süper Lig'e çıkma şansı elde edecek. Birinci Lig'de yer alacak takımlar şunlar: " Belçika Finlandiya , Greece, Hollanda Norveç , Romanya, İsviçre İsveç ve Türkiye."Yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek olan atletler ise şöyle: ERKEKLER100m-200m: Jak Ali Harvey400m: Kubilay Ençü800m: Mehmet Çelik1500m: Ramazan Barbaros3000m: Ramazan Özdemir5000m: Sezgin Ataç3000m engelli: Hilal Yego110m engelli: Mikdat Sevler400m engelli: Berke AkçamYüksek atlama: Alperen AcetSırıkla atlama: Ersu ŞaşmaUzun atlama: Alper KulaksızÜç adım atlama: Necati ErGülle atma: Alperen KarahanDisk atma: İrfan YıldırımÇekiç atma: Eşref ApakCirit atma: Emin Öncel4x100m: Ramil Guliyev , Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Emre Zafer Barnes4x400m: Berke Akçam, Batuhan Altıntaş , İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Sinan ÖrenKADINLAR100m: Zülha Armutçu200m: Simay Özçiftçi400m: Büşra Yıldırım800m: Tuğba Toptaş1500m-3000m: Emine Hatun Tuna-Mechaal5000m: Sümeyye Erol3000m engelli: Özlem Kaya100m engelli: Şevval Ayaz400m engelli: Emel Şanlı-KırçınYüksek atlama: Esmanur AlkaçSırıkla atlama: Buse ArıkazanUzun atlama: Gizem AkgözÜç adım atlama: Tuğba DanışmazGülle atma: Emel DereliDisk atma: Özlem BecerekÇekiç atma: Kıvılcım Kaya-SalmanCirit atma: Münevver Hancı4×100 metre: Zülha Armutçu, Mizgin Ay, Burcu Erdemir Yudum İliksiz, Simay Özçiftçi

4×400 metre: Nevin İnce, Zeynep Kuran, Elif Polat, Emel Şanlı-Kırçın, Büşra Yıldırım