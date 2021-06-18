Üye Girişi
Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Cluj'da - Son Dakika

Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Cluj'da

18.06.2021 10:50
Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Cluj'da, System.String[]

Atletizm Milli Takımı, Avrupa Takımlar Şampiyonası 1'inci Lig yarışmaları için Romanya'nın Cluj-Napoca kentine gitti.

Atletizm Milli Takımı, Avrupa Takımlar Şampiyonası 1'inci Lig yarışmaları için Romanya'nın Cluj-Napoca kentine gitti.

Cluj-Napoca'da yarın başlayacak ve iki gün sürecek olan şampiyonada hem olimpiyat kotasındaki atletler ve bayrak takımları performans sergileyecek, hem de takımlar Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Yarışmalarda İrlanda'nın çekilmesiyle 12 takım yarışacak ve ilk iki sırayı alacak ekipler 2023'te Süper Lig'e çıkma şansı elde edecek. Birinci Lig'de yer alacak takımlar şunlar: " Belçika, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Greece, Hollanda, Norveç, Romanya, İsviçre, İsveç ve Türkiye."Yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek olan atletler ise şöyle: ERKEKLER100m-200m: Jak Ali Harvey400m: Kubilay Ençü800m: Mehmet Çelik1500m: Ramazan Barbaros3000m: Ramazan Özdemir5000m: Sezgin Ataç3000m engelli: Hilal Yego110m engelli: Mikdat Sevler400m engelli: Berke AkçamYüksek atlama: Alperen AcetSırıkla atlama: Ersu ŞaşmaUzun atlama: Alper KulaksızÜç adım atlama: Necati ErGülle atma: Alperen KarahanDisk atma: İrfan YıldırımÇekiç atma: Eşref ApakCirit atma: Emin Öncel4x100m: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Emre Zafer Barnes4x400m: Berke Akçam, Batuhan Altıntaş, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Sinan ÖrenKADINLAR100m: Zülha Armutçu200m: Simay Özçiftçi400m: Büşra Yıldırım800m: Tuğba Toptaş1500m-3000m: Emine Hatun Tuna-Mechaal5000m: Sümeyye Erol3000m engelli: Özlem Kaya100m engelli: Şevval Ayaz400m engelli: Emel Şanlı-KırçınYüksek atlama: Esmanur AlkaçSırıkla atlama: Buse ArıkazanUzun atlama: Gizem AkgözÜç adım atlama: Tuğba DanışmazGülle atma: Emel DereliDisk atma: Özlem BecerekÇekiç atma: Kıvılcım Kaya-SalmanCirit atma: Münevver Hancı4×100 metre: Zülha Armutçu, Mizgin Ay, Burcu Erdemir, Yudum İliksiz, Simay Özçiftçi

4×400 metre: Nevin İnce, Zeynep Kuran, Elif Polat, Emel Şanlı-Kırçın, Büşra Yıldırım


Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Cluj'da

Cluj Napoca, Atletizm, Romanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Cluj'da - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti 11:41 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi 11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi 11:03 Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak 10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi 09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
10:32 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti         
11:42
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı         
11:03
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:02
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı         
09:18
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 11:50:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Cluj'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement