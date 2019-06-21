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Atletizm Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi

1 saat önce

Atletizm Milli Takımı, bu yıl yapılacak uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

Atletizm Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi, System.String[]
Atletizm Milli Takımı, bu yıl yapılacak uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Erzurum'da kampa girdi.
Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde antrenmanlara başlayan milli takım, 18 Temmuz'a kadar buradaki kampını sürdürecek.
Milli atletler Elvan Abeylegesse ile Tuğba Güvenç'in de yer aldığı 42 kişilik kafile, kampın biteceği tarihe kadar burada güç depolayacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'a 42 kişilik sporcu kafilesi ile geldiklerini ve kafilede maraton koşan 5 sporcu olduğunu belirtti.
Tüzemen, "Kamp döneminin verimli geçeceğine inanıyoruz. Sporcularımız organizasyonlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Kafilemizde deneyimli sporcularımız yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:35 Kaynak: AA
Palandöken, Erzurum, Atletizm, Spor
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