Son Dakika Haberleri: Atletizm Milli Takımı Kenya'da Kampa Girdi

Atletizm Milli Takımı Kenya'da Kampa Girdi

45 dakika önce

Yaz sezonu için hazırlıklara başlayan milli atletler, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Kenya'nın Eldoret şehrinde kampa girdi.

Atletizm Milli Takımı Kenya'da Kampa Girdi, System.String[]


Yaz sezonu için hazırlıklara başlayan milli atletler, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Kenya'nın Eldoret şehrinde kampa girdi. 12 sporcudan oluşan mesafe kampı 30 Nisan tarihine kadar sürecek.

Büyük şampiyonalar için hazırlıklarını sürdüren mesafecilerden oluşan atlet grubu, Kenya'nın Eldoret bölgesindeki kamp merkezine ulaştı. Çalışmalarını 30 Nisan'a kadar bu şehirde sürdürecek olan milli atletler, sonrasında önemli şampiyonalarda milli formayı temsil edecek.

Kenya kampında yer alan mesafeci atletler şunlar:

Ayetullah Aslanhan, Sebih Bahar, İslam Taşçı, Sezer Akakuş, Halil İbrahim Öztürk, Muhammet Can Çatal, Mevlüt Kılıç, Semanur Kanat, Ceren Yılmaz, Emine Akbingöl, Berfin Barışer, Dilek Öztürk

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:38 Kaynak: DHA

Kenya, Spor
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