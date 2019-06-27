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Atletizm Milli Takımı'ndan ETSO'ya ziyaret

59 dakika önce

Atletizm Milli Takımı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Atletizm Milli Takımı'ndan ETSO'ya ziyaret, System.String[]
Atletizm Milli Takımı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Ziyarette Erzurum'un tüm spor branşlarında yüksek irtifa kamp merkezi olduğu görüşü konuşuldu.

Erzurum'da kamp yapan Türk Atletizm Milli Takımı, kentte kamu kurumları ve sivil kitle örgütleriyle de bir takım görüşmeler yaptı. Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, milli takım hocaları ve sporcuları ile birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti. Meclis Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret eden heyet, Atletizm Milli Takımı'nın kamp programı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Erzurum kampında Elvan Abeygelesse, 3 bin metre engelliler Avrupa Şampiyonu Tuğba Güvenç ile büyükler 3 bin metre engelli Avrupa üçüncüsü Özlem Kaya'nın da aralarında bulunduğu 38 atlet, 5 maratoncu ve 8 antrenör olmak üzere 51 kişi bulunduğunu söyledi. Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyleyen Tüzemen, Erzurum'un kamp için en ideal merkez olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, Erzurum'un tüm spor branşlarında yüksek

irtifa kamp merkezi olduğunu söyledi. Özellikle kayak sporu ile başlayan kamp çalışmalarına son yıllarda yeni tesislerin yapılmasıyla futbol takımlarının da vazgeçemediği bir kent olduğunun altını çizen Başkan Özakalın, Atletizm Milli Takımı'na başarı diledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Meclis Başkanı Saim Özakalın'a Atletizm Milli Takımı'nın formasını, Başkan Özakalın ise bayan sporculara Oltu taşı broş, erkek sporculara ise tespih hediye etti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
Erzurum, Atletizm, Güncel
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