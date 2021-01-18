Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi vefat etti - Son Dakika

Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi vefat etti

18.01.2021 11:41
Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi vefat etti, System.String[]

Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi, 49 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi, 49 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, sırıkla atlamada son yıllara damgasını vuran iki genç sporcu Ersu Şaşma ve Mesure Tutku Yılmaz'ın antrenörlüğünü yapan Çömlekçi'nin vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, haberi aldığında büyük bir üzüntü yaşadığını kaydederek, "İbrahim hocamızla daha yeni konuşmuş, olimpiyat planlaması yapmıştık. Ani ölümü bizler için çok büyük bir kayıp oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mersin'de atletizme unutulmayacak hizmetleri oldu. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi vefat etti - Son Dakika Spor


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