Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum kampı başladı - Son Dakika

Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum kampı başladı

Atletizm Milli Takımı sporcuları, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ara verilen kamp çalışmaları kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

Atletizm Milli Takımı sporcuları, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ara verilen kamp çalışmaları kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atletizm Tartan Pisti ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde antrenmanlara başlayan milli takımın mesafe, maraton ve yürüyüş branşlarından 40 sporcu, yaklaşık 2 ay süreyle kentteki kampını sürdürecek.

Milli atletler Meryem Bekmez, Yavuz Ağralı ve Tuğba Güvenç'in de yer aldığı kişilik kafile, kampın biteceği tarihe kadar 2 bin 200 rakımda güç depolayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi döneminde sporcuların her biri ayrı yerlerde olacak şekilde kampları devam ettirdiklerini belirtti.

Normalleşme süreci içerisinde, sosyal mesafeyi koruyarak ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 14 kurala uyarak antrenmanlar devam edeceklerini aktaran Çintimar, "8 ayrı yerde kampımız var, mesafe kampı için Erzurum'dayız. Erzurum tüm spor branşları için iklim ve hava olarak son derece uygun ve sporcularımız da Erzurum'u tercih ediyorlar. Kampımız iki ay süresince devam edecek." dedi.

" Avrupa'nın yükselen bir yıldızı haline geldik"

Çintimar, yarışmaların başlamasıyla 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadelelerini sürdüreceklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kotası kesinleşmiş Yavuz Ağralı ve Meryem Bekmez burada. Diğerleri de açılacak yarışlarla birlikte kotalarını tamamlayıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Erzurum'un bir yüksek performans merkezi olarak bu kampları alması doğal hakkı. Antrenmanları burada son derece güzel ve ılıman bir iklim içerisinde yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin çabası içerisindeyiz. TAF olarak son 6 yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle Avrupa'nın yükselen bir yıldızı haline geldik. Aynı zamanda ülkemizde de başarı grafiği en üst seviyelere çıkan federasyonlardan birisiyiz. Bu çalışmalarımıza kulüpler, antrenörler, teknik heyetler ile son derece güçlü bir şekilde devam ediyoruz."

Milli atlet Meryem Bekmez, yüksek rakımda daha iyi antrenmanlar yapabilmek için Erzurum'a geldiklerini kaydederek, "Kamp çok verimli geçiyor. Pandemi döneminde zor bir süreç geçirdik antrenman da yapamadık. Şu anda gayet iyiyiz ve 2021'deki Tokyo Olimpiyat Oyunları için çalışıyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Yavuz Ağralı da, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla 2-3 ay boyunca evde antrenman yapmaya çalıştıklarını, bakanlık ve federasyonun desteği ile Erzurum'a geldiklerini dile getirerek, "Buraya geldik ve toparlanmaya çalışıyoruz. Tokyo'ya en iyi şekilde hazırlanıp orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Pandemi diğer sporcular gibi bizi de olumsuz etkiledi." şeklinde konuştu.

Meryem Bekmez, Atletizm, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:31 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum kampı başladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
13:03
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 01:58:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum kampı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]