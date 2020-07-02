Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum kampı başladı

Atletizm Milli Takımı sporcuları, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ara verilen kamp çalışmaları kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atletizm Tartan Pisti ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde antrenmanlara başlayan milli takımın mesafe, maraton ve yürüyüş branşlarından 40 sporcu, yaklaşık 2 ay süreyle kentteki kampını sürdürecek.

Milli atletler Meryem Bekmez, Yavuz Ağralı ve Tuğba Güvenç'in de yer aldığı kişilik kafile, kampın biteceği tarihe kadar 2 bin 200 rakımda güç depolayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi döneminde sporcuların her biri ayrı yerlerde olacak şekilde kampları devam ettirdiklerini belirtti.

Normalleşme süreci içerisinde, sosyal mesafeyi koruyarak ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 14 kurala uyarak antrenmanlar devam edeceklerini aktaran Çintimar, "8 ayrı yerde kampımız var, mesafe kampı için Erzurum'dayız. Erzurum tüm spor branşları için iklim ve hava olarak son derece uygun ve sporcularımız da Erzurum'u tercih ediyorlar. Kampımız iki ay süresince devam edecek." dedi.

" Avrupa'nın yükselen bir yıldızı haline geldik"

Çintimar, yarışmaların başlamasıyla 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadelelerini sürdüreceklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kotası kesinleşmiş Yavuz Ağralı ve Meryem Bekmez burada. Diğerleri de açılacak yarışlarla birlikte kotalarını tamamlayıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Erzurum'un bir yüksek performans merkezi olarak bu kampları alması doğal hakkı. Antrenmanları burada son derece güzel ve ılıman bir iklim içerisinde yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin çabası içerisindeyiz. TAF olarak son 6 yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle Avrupa'nın yükselen bir yıldızı haline geldik. Aynı zamanda ülkemizde de başarı grafiği en üst seviyelere çıkan federasyonlardan birisiyiz. Bu çalışmalarımıza kulüpler, antrenörler, teknik heyetler ile son derece güçlü bir şekilde devam ediyoruz."

Milli atlet Meryem Bekmez, yüksek rakımda daha iyi antrenmanlar yapabilmek için Erzurum'a geldiklerini kaydederek, "Kamp çok verimli geçiyor. Pandemi döneminde zor bir süreç geçirdik antrenman da yapamadık. Şu anda gayet iyiyiz ve 2021'deki Tokyo Olimpiyat Oyunları için çalışıyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Yavuz Ağralı da, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla 2-3 ay boyunca evde antrenman yapmaya çalıştıklarını, bakanlık ve federasyonun desteği ile Erzurum'a geldiklerini dile getirerek, "Buraya geldik ve toparlanmaya çalışıyoruz. Tokyo'ya en iyi şekilde hazırlanıp orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Pandemi diğer sporcular gibi bizi de olumsuz etkiledi." şeklinde konuştu.