Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan ve Mersin ev sahipliğinde 5 ülkeden 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları' sona erdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde U20 ve U23 kategorilerinde Türkiye, Özbekistan, Tunus, Lübnan ve İran'dan 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, korona virüs tedbirleri eşliğinde birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu. "Olimpik Deneme, Komple Atlet 1. Kademe Yarışmaları ve Spor Toto Türkiye 10.000 M Şampiyonası" dün yapılan yarışmaların ardından tamamlandı.

"Cacim yine rekor kırdı"

Etkinliğin son gününe Mersinli sporcular damga vurdu. Geçtiğimiz hafta yine Mersin'in ev sahipliğinde yapılan yarışlarda 5.10 atlayarak Dünya U20 Şampiyonası barajını geçen Mersinli genç sporcu Sedat Cacim, bu hafta da sırıkla atlama da 5.21 atlayarak yeni U20 Türkiye rekorunun sahibi oldu. Sedat, önce 5.20 ile Mersinli milli sporcu Ersu Şaşma'ya ait U20 açık saha rekorunu egale etti, ardından da üzerine bir santim ekleyip yeni rekoru kayda geçirdi. Sedat, daha sonra denediği 5.25'te de çıtayı geçmeye hayli yaklaştı. Emin Öncel ise,81.37 ile tüm zamanlarda Türkiye'nin en iyi ikinci derecesini attı. Erkekler 3000 metre engelli yarışında ise Cezayir'den Hichem Bouchicha, 8: 15.88'lik derecesiyle Olimpiyat barajı geçmenin sevincini yaşadı. Organizasyonun son yarışması olan Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası büyük kadınlarda Yayla Kılıç 34: 00.08, 23 yaş altı kadınlarda Dilek Öztürk 35: 06.65 ve 20 yaş altı kadınlarda Hacer Yılmaz 43: 24.21 dereceleri ile birincilik elde ederken, büyük erkeklerde Ömer Alkanoğlu 29: 41.10, 23 yaş altı erkeklerde Ramazan Baştuğ 29: 31.26 ve 20 yaş altı erkeklerde Okan Yumuk 37: 03.10 dereceleriyle birincilik elde etme başarısı gösterdi.

Pandemi sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Genel Sekreteri Halil Akkaş, TAF Mali İşler Koordinatörü Yasemin Bakıcı ve TAF Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz tarafından verildi. - MERSİN