Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi - Son Dakika

Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi

03.05.2021 09:17
Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan ve Mersin ev sahipliğinde 5 ülkeden 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları' sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan ve Mersin ev sahipliğinde 5 ülkeden 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları' sona erdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde U20 ve U23 kategorilerinde Türkiye, Özbekistan, Tunus, Lübnan ve İran'dan 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, korona virüs tedbirleri eşliğinde birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu. "Olimpik Deneme, Komple Atlet 1. Kademe Yarışmaları ve Spor Toto Türkiye 10.000 M Şampiyonası" dün yapılan yarışmaların ardından tamamlandı.

"Cacim yine rekor kırdı"

Etkinliğin son gününe Mersinli sporcular damga vurdu. Geçtiğimiz hafta yine Mersin'in ev sahipliğinde yapılan yarışlarda 5.10 atlayarak Dünya U20 Şampiyonası barajını geçen Mersinli genç sporcu Sedat Cacim, bu hafta da sırıkla atlama da 5.21 atlayarak yeni U20 Türkiye rekorunun sahibi oldu. Sedat, önce 5.20 ile Mersinli milli sporcu Ersu Şaşma'ya ait U20 açık saha rekorunu egale etti, ardından da üzerine bir santim ekleyip yeni rekoru kayda geçirdi. Sedat, daha sonra denediği 5.25'te de çıtayı geçmeye hayli yaklaştı. Emin Öncel ise,81.37 ile tüm zamanlarda Türkiye'nin en iyi ikinci derecesini attı. Erkekler 3000 metre engelli yarışında ise Cezayir'den Hichem Bouchicha, 8: 15.88'lik derecesiyle Olimpiyat barajı geçmenin sevincini yaşadı. Organizasyonun son yarışması olan Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası büyük kadınlarda Yayla Kılıç 34: 00.08, 23 yaş altı kadınlarda Dilek Öztürk 35: 06.65 ve 20 yaş altı kadınlarda Hacer Yılmaz 43: 24.21 dereceleri ile birincilik elde ederken, büyük erkeklerde Ömer Alkanoğlu 29: 41.10, 23 yaş altı erkeklerde Ramazan Baştuğ 29: 31.26 ve 20 yaş altı erkeklerde Okan Yumuk 37: 03.10 dereceleriyle birincilik elde etme başarısı gösterdi.

Pandemi sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Genel Sekreteri Halil Akkaş, TAF Mali İşler Koordinatörü Yasemin Bakıcı ve TAF Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz tarafından verildi. - MERSİN

Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi
Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi
Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi
Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi
Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor         
12:23
Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi         
12:07
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı         
11:44
Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı         
11:28
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
Ev sahibinin Ev sahibinin "Tabancamı getirin" lafını duyan hırsız, can havliyle balkondan atladı         
10:29
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek         
08:08
Programında Programında "Evlendim" diyen İbrahim Tatlıses, geri adım attı: Bizimki gönül evliliği         
07:27
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır         
05:05
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:06:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement