Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı - Son Dakika

Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı

01.05.2021 12:50

- Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları', Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

- Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı

MERSİN - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları', Mersin'in ev sahipliğinde başladı. Türkiye dahil 5 ülkeden 380 sporcunun katıldığı yarışmada, milli takıma gidecek sporcularda seçilecek.

Nevit Yanıt Atletizm Kompleksinde başlayan yarışmaya, Türkiye, Özbekistan, Tunus, İran ve Lübnan'dan 380 sporcu katıldı. 2 gün boyunca yarışacak sporcular, alacakları derecelere göre Milli Takıma seçilecek. Tüm branşlarda yarışacak olan sporcular, kendilerini test etmiş olacaklar. Yarışmalarda pandemi kuralları uygulanırken, maske ve sosyal mesafelere de dikkat ediliyor.

"Uluslararası bir düzeyde yarışma olacak"

Yapılan yarışmayla ilgili İHA muhabirine konuşan Atletizm Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz, yarışmaların bugün ve yarın yapılacağını belirterek, "Burada 380 sporcu yarışacak. 30 sporcuda kadın ve erkek olmak üzere çoklu branşlarda yarışacak. Türk sporcuların yanında Özbekistan, Tunus, İran, Lübnan'dan sporcular burada var. Buraya aslında 5'li yarışmada diyebiliriz. 80 yabancı sporcu var. Uluslararası bir düzeyde yarışma olacak. Burası çoklu branşların birinci kademesi. İkinci kademenin hangi ilde olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. 10 bin metrede Türkiye şampiyonası olduğu için Milli takım seçmesi niteliğinde olacak. Gidilip, gidilmeyeceği konusundaki kararı da yine federasyonumuz verecektir" şeklinde konuştu.

"Bugün rekor çıkabilir"

Şu ana kadar yapılan yarışmalarda iyi dereceler çıktığını vurgulayan Oğuz, "Burada olimpiyat kotasını yakalayabilecek sporcular var. Bütün branşlarda yarışmalar olacak. Çoklu branşlarda 10 branş var. 10 bin metrede 30 sporcumuz var. İyi sporcularımızda var. Bugün rekor çıkabilir. İnşallah bunu başarabilecek sporcularımız var. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Tam kapanma olmasına rağmen bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, Lübnan, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor
Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor         
14:22
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor         
13:20
Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti         
12:13
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı         
11:52
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı         
08:48
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:31:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement