Atletizm: Seyfi Alanya Atmalar Kupası - Son Dakika
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Atletizm: Seyfi Alanya Atmalar Kupası

6 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası sona erdi.

Atletizm: Seyfi Alanya Atmalar Kupası, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası sona erdi.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde dün başlayan organizasyona, 11 kulüpten 120'si kadın 302 sporcu katıldı.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve 16 yaş altı kategorilerindeki müsabakalar, gülle, disk, çekiç ve cirit atma branşlarında yapıldı.

Erkeklerde, çekiç atmada dün 77.56'lık derece yapan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan milli sporcu Eşref Apak, 1156 puanla birinci olarak 2 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Kadınlarda ise gülle atmada Emel Dereli, Olimpiyat kotası için barajı geçemese de 17.54'lük atışıyla genel sıralamada birinciliği elde etti.

Yarışların ikinci gününde de genç sporcu Özlem Becerek, disk atmada 58.09'luk derecesiyle 20 Yaş Altı kategorisindeki Türkiye rekorunu bir kez daha kırdı.

Şampiyonada alınan diğer sonuçlar şöyle:

Büyük erkekler genel puan durumu

1. Eşref Apak (1156)

2. Emin Öncel (1101)

3. Alperen Karahan (1032)

Büyük erkekler çekiç atma

1. Eşref Apak (77.56)

2. Batuhan Hızal (67.38)

3. Sami Duru (54.40)

Büyük erkekler disk atma

1. Ömer Şahin (54.76)

2. Osman Kul (50.75)

3. Burak Dertli (50.46)

Büyük erkekler gülle atma

1. Alperen Karahan (18.51)

2. Murat Gündüz (16.65)

3. Oğuzhan Özdayı (16.54)

Büyük erkekler cirit atma

1. Emin Öncel (80.00)

2. Ümmet Değermenci (71.60)

3. Toygar İsmet Pekbak (66.22)

Büyük kadınlar genel puan durumu

1. Emel Dereli (1054)

2. Kıvılcım Kaya Salman (1047)

3. Tuğçe Şahutoğlu (1046)

Büyük kadınlar çekiç atma

1. Kıvılcım Kaya Salman (67.15)

2. Tuğçe Şahutoğlu (67.07)

3. Deniz Yaylacı (58.99)

Büyük kadınlar disk atma

1. Semra Türk (51.14)

2. Nurten Mermer (49.96)

3. Şeydanur Arslan (38.28)

Büyük kadınlar gülle atma

1. Emel Dereli (17.54)

2. İlayda Ertunç (12.88)

3. Edanur Bozkurt (9.76)

Büyük kadınlar cirit atma

1. Münevver Hancı (52.61)

2. Rabia Karahan (45.20)

Atletizm, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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