Atletizm: Spor Toto 16 Yaş Altı Ligi

Trabzon
'da düzenlenen 16 Yaş Altı Atletizm
Ligi'nde ENKA Spor, kızlar ve erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Türkiye
Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre Söğütlü
Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen müsabakalarda 320 atlet mücadele etti.
Erkeklerde, 16 kulüp arasında ENKA Spor, 204 puanla zirvede yer alırken İstanbul Büyükşehir Belediyespor
185 puanla ikinci, Galatasaray
ise 179 puanla üçüncü oldu.
Kızlarda ise 163 puanla ilk sırada yer alan ENKA Spor'u, 139 puanla Beşiktaş
, 132 puanla da Bursa Büyükşehir Belediyespor
takip etti.
Yarışmaların sonunda TAF Başkanı Fatih Çintimar
ve beraberindeki heyet, takımların kupa ve madalyalarını takdim etti.