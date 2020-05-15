Atletizm sporcuları ile video konferans yapıldı

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında atletizm sporcuları ile telekonferans sistemi üzerinden görüşme yapılarak yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında atletizm sporcuları ile telekonferans sistemi üzerinden görüşme yapılarak yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye Atletizim Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu, TOHM Koordinatörleri, Antrenörler ve sporcuların katıldığı görüşmede Pandemi süreci ve normalleşme sürecindeki yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alış verişi yapıldı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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