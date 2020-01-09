Atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı - Son Dakika

Atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı

6 saat önce

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Atletizm Stadyumu'ndaki doğal gaz tankı, patlama sonucu alev aldı.

Atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı, System.String[]

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Atletizm Stadyumu'ndaki doğal gaz tankı, patlama sonucu alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Atletizm Stadyumu dışında bulunan doğal gaz tankı, saat 21.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle patlayarak alev aldı. Alevler, kısa sürede stadyumunun soyunma odalarının da yer aldığı tribüne sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
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