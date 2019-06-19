Son Dakika Haberleri: Atletizm: Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları
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Atletizm: Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları

1 saat önce

- Yarışmalardan detaylar BURSA - Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları Bursa'da Atıcılar Olimpik Pisti'nde başladı.

- Yarışmalardan detaylar BURSA - Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları Bursa'da Atıcılar Olimpik Pisti'nde başladı.
Atletizm: Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:15 Kaynak: AA
Atletizm, Bursa, Güncel
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