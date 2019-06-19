Atletizm: Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları
1 saat önce
- Yarışmalardan detaylar BURSA - Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları Bursa'da Atıcılar Olimpik Pisti'nde başladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:15 Kaynak: AA
- Yarışmalardan detaylar BURSA - Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları Bursa
'da Atıcılar Olimpik Pisti'nde başladı.
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