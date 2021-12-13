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Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 Dereceyle Döndü - Son Dakika

Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 Dereceyle Döndü

13.12.2021 14:11
Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 Dereceyle Döndü

İnegöl Belediyespor Atletizm Takımı, İstanbul Belgrat Ormanında düzenlenen Geyik Koşusuna katıldı. 3 sporcu kendi kategorilerinde 1'incilik ve 3'üncülük dereceleri elde etti.

Her branşta farklı başarı hikayeleri yazan İnegöl Belediye Spor Kulübü, atletizmde de dereceler almaya devam ediyor. İnegöl Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, son olarak hafta sonu İstanbul'da düzenlenen Belgrat Ormanları Geyik Koşularına katıldı. 3 sporcu, buradan 3 dereceyle dönmeyi başardı.

Turuncu Lacivertli kulübün temsilcilerinden Hatice Çam, 34-45 yaş kategorisinde 1'inci oldu. Hülya Takım isimli yarışmacı 45-54 yaş kategorisi 3'üncülüğü elde ederken, Mehmet Günay ise 18-34 yaş kategorisinde 3'üncü olarak kürsüye İnegöl Belediyespor flamasını taşımayı başardı.

Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 Dereceyle Döndü

İstanbul, Atletizm, Belgrad, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 Dereceyle Döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 Dereceyle Döndü - Son Dakika
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