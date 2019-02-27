Atletizm Takımı Kaymakam Murat'ı Ziyaret Etti
27 dakika önce
Baskil Anadolu Lisesi atletizm takımı Kaymakam Oğuz Cem Murat'ı ziyaret etti.
Baskil Anadolu Lisesi
atletizm takımı Kaymakam Oğuz Cem Murat
'ı ziyaret etti.
Kaymakam Murat ziyarette yaptığı konuşmada, bir süre önce yapılan müsabakalar sonucu il birinciliği elde eden Baskil Anadolu Lisesi atletizm takımı sporcularının Gaziantep
'te yapılacak bölge şampiyonasında Elazığ
'ı temsil edeceğini söyledi.
Sporculara imkanlar ölçüsünde destek olduklarını aktaran Murat, "Gençlerimizin başarısı bizleri mutlu etti. Gaziantep'te yapılacak bölge şampiyonasında da başarılı olacaklarına inanıyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:34 Kaynak: AA
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