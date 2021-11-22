Atletizm Takımı Sporcuları Mersin'den dereceyle döndü - Son Dakika

Mersin'de Toroslar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. "Toroslar'a koş" sloganıyla gerçekleştirilen ve 4 binin üzerinde katılımcının yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 profesyonel sporcunun yer aldığı maratonda, İnegöl Belediye Spor Kulübü atletizm takımı sporcuları da yerini aldı.

21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşusu, 3 kilometre halk koşusu, özel sporcular için 300 metre ve çocuklar için 100 metre olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilen etkinlikte, İnegöl Belediyespor atletizm takımı sporcularından Süleyman Satılmış 10 km'lik parkurda, Rami Sevinç ve Ümit Çalışkan da 21 km'lik parkurda İnegöl'ü temsil etti. Maraton sonunda 35-39 yaş kategorisinde 21 km parkurda yarışan Ümit Çalışkan Türkiye 5'incisi olurken, Rahmi Sevinç ise kendi kategorisinde Türkiye 10'uncusu oldu.