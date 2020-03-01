Atletizm: Tokyo Maratonu - Son Dakika
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Atletizm: Tokyo Maratonu

6 saat önce

Tokyo Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Birhanu Legese, kadınlarda ise İsrailli Lonah Chemtai Salpeter kazandı.

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Tokyo Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Birhanu Legese, kadınlarda ise İsrailli Lonah Chemtai Salpeter kazandı.

Atletizmde Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece elit atletlerin yarıştığı maratonu, erkeklerde geçen yılın da birincisi Etiyopyalı Birhanu Legese, 2 saat 4 dakika 15 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Belçikalı Bashir Abdi 2.04.49 ile ikinciliği, Etiyopyalı Sisay Lemma 2.04.51 ile üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda birinciliği, bitiş çizgisini 2 saat 17 dakika 45 saniyede geçen İsrailli Lonah Chemtai Salpeter, parkur rekoru kırarak kazandı. Etiyopyalı Birhane Dibaba 2.18.35 ile ikinci, vatandaşı Sutume Asefe Kebede 2.20.30 ile üçüncü sırayı aldı.

Atletizm, Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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