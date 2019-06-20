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Atletizm: Turkcell Süper Lig

29 dakika önce

Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakalarını erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise ENKA birinci bitirdi.

Atletizm: Turkcell Süper Lig, System.String[]
Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakalarını erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise ENKA birinci bitirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve sekizer takımın katıldığı ligde, Atıcılar Olimpik Pisti'ndeki müsabakaların ikinci gününde birçok önemli yıldız, kulüpleri için yarıştı.
Ligde ilk yarışlar sonrasında erkeklerde Fenerbahçe 149 puanla birinci, ENKA 145 puanla ikinci ve Galatasaray 102 puanla üçüncü sırayı elde etti.
Kadınlarda ise ENKA 154 puanla birinci, Fenerbahçe 131 puanla ikinci ve Beşiktaş 116 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlar üç adım atlamada 23 yaş altı Türkiye rekoru yenilendi. 20 yaşındaki Tuğba Danışmaz, bir gün önce uzun atlamada yaptığı 6,42 metrelik atlayışın ardından üç adımda da 13,80 metrelik dereceye ulaştı. Tuğba Danışmaz, en iyi derecesini uzun atlamada 27, üç adımda ise 42 santimetre geliştirirdi. Genç atlet, 13,80 metrelik derecesiyle Sevim Sinmez'e ait 12 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu yeniledi.
Erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 5,30 metrelik derecesiyle kulübü Fenerbahçe'ye 8 puan kazandırdı. Kadınlar yüksek atlamada ENKA'dan Kadriye Aydın, 1,86 metre ile en iyi derecesini tekrar ederken, çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman, Tuğçe Şahutoğlu'nun 79 santimetre önünde 68,82 metre ile galibiyete uzandı.
Erkekler 200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, bir gün önceki 100 metre galibiyetinin ardından takımı Fenerbahçe'ye yine 8 puan getirirken, uzun atlamada ENKA'dan Muammer Demir 7,68 metre ile ipi göğüsledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Fenerbahçe, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Spor
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