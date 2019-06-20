Atletizm: Turkcell Süper Lig

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YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir