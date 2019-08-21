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Atletizm: Turkcell Süper Lig

30 dakika önce

Atletizmde Turkcell Süper Lig'i, erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise ENKA şampiyon tamamladı.

Atletizm: Turkcell Süper Lig, System.String[]

Atletizmde Turkcell Süper Lig'i, erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise ENKA şampiyon tamamladı.

Bursa Atıcılar Pisti'nde iki gün süren Turkcell Süper Lig final kademesi mücadeleleri sonucunda, erkeklerde toplam 299 puan toplayan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

Erkeklerde ENKA 288 puanla ikinci olurken, Galatasaray 204 puanla üçüncü sırayı aldı.

Ligi son iki sırada tamamlayan Mardin Atletizm ve Ankara Jandarmagücü takımları küme düştü.

Kadınlarda zirve ENKA'nın

Kadınlarda 297 puan elde eden ENKA, adını zirveye yazdıran takım oldu.

Şampiyon ENKA'nın ardından Fenerbahçe 264 puanla ikinciliği, Beşiktaş da 238 puanla üçüncülüğü elde etti.

Bu kategoride son iki sırada kalan Mersin Amatör Atletizm ve Mardin Atletizm takımları küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Ersu Şaşma'dan 23 yaş altı Türkiye rekoru

Erkekler sırıkla atlamada Fenerbahçeli sporcu Ersu Şaşma, 23 yaş altı kategorisinde kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

2016 Avrupa şampiyonu Polonyalı Robert Sobera ile çekiştiği yarışmada 5 metre 50 santimetrelik dereceye ulaşan Ersu, kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu 5 santimetre yukarı taşıdı.

Yarışmayı Sobera 5 metre 55 santimetrelik derecesiyle kazanırken, Ersu ikinci sırayı aldı.

Müsabakaların sonunda düzenlenen seremonide, takımlara ve sporculara kupa ile madalyaları takdim edildi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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