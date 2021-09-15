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Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka - Son Dakika

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka

15.09.2021 20:11
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka, System.String[]

İzmir'de gerçekleştirilen Turkcell Atletizm Süper Ligi final müsabakaları sonucunda kadınlar ve erkeklerde şampiyonluk ipini Enka Spor Kulübü göğüsledi.

İzmir'de gerçekleştirilen Turkcell Atletizm Süper Ligi final müsabakaları sonucunda kadınlar ve erkeklerde şampiyonluk ipini Enka Spor Kulübü göğüsledi. İzmir Atatürk Stadı'nda iki gün süren yarışmalar sonucunda cifte kupa kazanan Enka, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin yaptığı U18, U20 ve büyükler liglerinde 6 kupanın tamamını kazanma başarısını bu yıl ezeli rakibini geride bırakarak gerçekleştirmiş oldu.

Enka, erkekler liginde ikinci kademede 145-142'lik üstünlük sağladığı Fenerbahçe'ye karşı sezonu 294 puanla şampiyon olarak kapattı. Fenerbahçe 287 puanla ikinci olurken, Galatasaray da 193 puanla ligi üçüncülükle tamamladı. Kadrosunda Yasmani Copello, Eşref Apak, Berke Akçam gibi yıldızları bulunduran Enka erkek takımı, finaldeki 20 yarışmanın 11'ini ilk sırada tamamlama başarısı gösterdi.

ENKA'NIN 11'İNCİ ŞAMPİYONLUĞUİzmir'deki şampiyonluk, Enka'nın kulüp tarihinde 11'inci birincilik kupası oldu. Mavi-beyazlılar, böylece erkeklerde Fenerbahçe'nin üç yıldır süren şampiyonluk serisini de sona erdirdi.KADINLARDA 18'İNCİ ŞAMPİYONLUKKadınlar Ligi'nde ise Enka iki kademe sonunda 303 puan toplarken, Fenerbahçe 269.5 puanla ikinci, Beşiktaş da 216,5 üçüncü sırayı elde etti. Enka, kadınlarda 18'inci kez lig şampiyonluğunu elde ederken, Simay Özçiftçi, Yasemin Can ve Tuğba Danışmaz ikişer birincilik elde ederek takımların şampiyonluğuna önemli katkı yaptılar.BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ OLDULigde üçüncü olan Beşiktaş'ta ise Şilan Ayyıldız, Gaziantep'te olduğu gibi İzmir'de de 800-1500 dublesi yaparak lig yarışmalarının en çok öne çıkan isimlerinden biri olarak büyük alkış topladı. Kadınlar Ligi'nde ikinci sırayı alan Fenerbahçe'de ise Özlem Kaya, Eda Tuğsuz, Tuğçe Şahutoğlu gibi isimler bireysel olarak kürsünün ilk sırasında yer aldılar.

Lig müsabakalarının ardından yapılan ödül töreninde ise Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte tüm takımların temsilcileri bir araya geldi. Tören öncesi TAF Başkanı Fatih Çintimar, katılımcı takımlara birer plaket verip teşekkür ederken, kürsüdeki takımların atletlerini de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tek tek tebrik etti.

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Atletizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon Enka - Son Dakika
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