Atletizm: Uluslararası Safaks Yarı Maratonu
1 saat önce
Tunus'un Safaks kentinde Türk sporcuların da katılımıyla Uluslararası Safaks Yarı Maratonu düzenlendi.
Tunus
'un Safaks kentinde Türk sporcuların da katılımıyla Uluslararası Safaks Yarı Maratonu düzenlendi.
Safaks kentindeki 21 kilometrelik yarı maraton ve 5 kilometrelik koşulara 12 ülkeden yaklaşık 2 bin atlet katıldı.
Organizasyonda bazı atletlerin barış ve özgürlüğe destek mesajı vermek için Filistin
bayrakları taşıdığı görüldü.
Yarı maratonda erkeklerde Ugandalı atlet Michael Kiprop, kadınlarda ise Cezayirli Kenza Dahmani yarışı birincilikle bitiren isimler oldu.
Öte yandan maraton için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:32 Kaynak: AA
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