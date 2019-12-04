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Atletizm yarışının kaybedeni yok

6 saat önce

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla Engelli çocuklara yönelik atletizm yarışmaları düzenledi.

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla Engelli çocuklara yönelik atletizm yarışmaları düzenledi. Engellilerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu.


3 Aralık Engelliler Haftası kapsamında 18 Temmuz Stadyumunda engellilere yönelik atletizm yarışmaları düzenlendi. Engelli öğrencilerin spor yapmalarını teşvik etmek ve onların da spor yapabildiklerini göstermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere 100 metre, 200 metre branşlarında yarışmalar düzenlendi.


3 Aralık Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı verdi. Yazıcı, "Engelli vatandaşlarımızın spor yapmaları için Bakanlık olarak her türlü imkanı sağlayacağız. Tesislerimiz herkese açık ve özellikle engelli vatandaşlarımızın kendilerini rahat hissetmelerini istiyoruz. Önümüzdeki sene katılımın daha fazla olması için çalışmalarımızı yapacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Engelliler Haftası, Atletizm, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:18 Kaynak: İHA
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